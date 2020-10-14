Anayasa Mahkemesi'nden olağanüstü toplantı

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı “Işıklar yanıyor” paylaşımı sonrası hem hükümetten hem de AK Parti'den tepkiler geldi.

Engin Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımı.

GÜNDEM Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

DARBE İMASINA SERT TEPKİ!

AYM üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" tweeti atmış, İçişleri Bakanlığı da yanıt olarak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) October 13, 2020

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Tartışmaların ardından Anayasa Mahkemesi tüm üyeleri ile saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

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"MAKSADI AŞAN ŞEKİLDE YORUMLANDI"

AYM üyesi Yıldırım, tepkilerin ardından gece 01.00 sularında, kilidini kaldırdığı Twitter hesabından "ışıklı" paylaşımını silerek bir açıklama daha yaptı:

"Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

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"VESAYET ÖZLEMİ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında AYM üyesi Yıldırım'ın mesajına "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" yanıtını verdi.

"CUNTA AĞZI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin 'HUKUK GÜVENLİĞİ'ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz" dedi.

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"UTANÇ VERİCİ SAYGISIZLIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sabah yaptığı yeni açıklamada da şunları söyledi:

"Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez. Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi’nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir."

"AYM DUR DEMELİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.