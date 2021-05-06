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Gündem Anayasa zirvesi Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek
ANKARA

Anayasa zirvesi: Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek

MHP’nin 100 maddelik anayasa teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bu hafta bir araya gelecek. Liderlerin onayının ardından taslak diğer partilere sunulacak ve Cumhur İttifakı imzasıyla Meclis’e getirilecek. AK Parti’nin de 120 maddeden oluşan anayasa taslağını tamamladığı öğrenildi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Anayasa zirvesi​: Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek
Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün kamuoyuna açıkladığı 100 maddelik teklifi sonrasında hem siyasette hem de Cumhur İttifakı ortakları arasında anayasa trafiği hızlanacak.

  • Darbe anayasasından kurtularak, Cumhuriyetin 100. yılına sivil bir anayasa ile girmek isteyen Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, yol haritasını da belirledi. Bahçeli tarafından kamuoyu ile paylaşılan MHP’nin anayasa çalışması, kendi taslağında son rötuşlarını yapan AK Parti’ye iletilecek. Bunu liderler zirvesinin takip etmesi bekleniyor.

Bahçeli açıkladı: MHP’den 100 maddelik anayasa taslağı
GÜNDEM
Bahçeli açıkladı: MHP’den 100 maddelik anayasa taslağı

KOMİSYON KURULACAK

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anayasa konusunu masaya yatırması planlanıyor. Liderler görüşmesinin ardından anayasa için her iki partiden hukukçuların bulunacağı ortak bir komisyon kurulması bekleniyor.

AK Parti’den yeni anayasa için tarih: Bayramdan sonra paylaşacağız
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AK Parti’den yeni anayasa için tarih: Bayramdan sonra paylaşacağız

ORTAK METİN OLUŞTURULACAK

  • Ramazan Bayramı’nın ardından Cumhur İttifakı ortakları anayasa mesaisine hız verecek. Bu süreçte birbirlerinin anayasa çalışmalarını inceleyecek olan iki partinin hukukçuları ortak metin üzerinde çalışacak. Liderlerden vize alacak metin Cumhur İttifakı’nın anayasa teklifi olarak kamuoyuna sunulacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: MHP'nin anayasa önerisi çok kıymetli
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: MHP'nin anayasa önerisi çok kıymetli

EN GENİŞ UZLAŞI ARANACAK

Çalışma, metne katkı sunmak isteyen diğer partilerin görüşlerine sunulacak. Bu aşamada önceki çalışmalarda olduğu gibi siyasi ziyaretler de gündeme gelebilecek. Muhalefete paralel olarak sivil toplum kuruluşlarının da önerilerine başvurulacak. Tüm görüş ve öneriler doğrultusunda mümkün oldukça geniş kesimlerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa metni teklif olarak Meclis’e gönderilecek.

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
GÜNDEM
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Merkel’e AB hatırlatması

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Telegram hesabından görüşmeyi anlatan Erdoğan, Merkel ile iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, “Almanya’nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundum, yeni dönemde de ilişkilerin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığımı ifade ettim. Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirttim, Yunanistan’ın tahrikkâr eylemlerini sürdürdüğünü, Türkiye’nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdim. Ayrıca Libya’nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti’ni desteklemeye devam edeceğimizi, bu kapsamda Almanya’yla iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledim” ifadelerini kullandı.
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