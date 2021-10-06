CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’ya yakınlığı ile bilinen kanalda Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi vaat etmişti.

"İLK MADDELERİ DEĞİŞTİRELİM"

2015 yılında katıldığı yayında "Anayasayı değiştirelim" demişti. Bunun üzerine kendisine yöneltilen "Anayasanın ikinci ve üçüncü maddeleri mesela?" sorusu karşısında da "Tabi, söyledik bunların tamamını, buyurun gelin yapalım bunların hepsini" ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 00:28 "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirelim" diyen Kılıçdaroğlu: Erdoğan ben söyledim zannediyor Yıllar önce anayasanın ilk dört maddesini değiştirme vaatinde bulunan ve 'Buyurun gelin yapalım' diyerek çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ifadesini inkar etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İlk 4 maddeyi değiştirme fikri Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?' sözüne yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor' diyerek böyle bir açıklaması olmadığını öne sürdü. BiP'te paylaş

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KENDİ SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini hatırlatması sonrası, CHP lideri yıllar önce kullandığı ifadeyi inkar etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" dedi.

AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen! REKLAM October 6, 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yeni anayasa diyoruz birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi değiştiririz' diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya kalkıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. CHP, tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir" ifadelerini kullanmıştı.