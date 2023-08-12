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'ANCA' Asala'ya da destek verdi: 218 Türk diplomattan Disney'e nota

Emekli 218 Türk diplomat, yayınladıkları bildiride Disney Plus'ın "Atatürk" dizisinin uluslararası yayınını iptal etme kararına tepki gösterdi. Disney’in lobi faaliyetlerine direnemediği Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) Türk diplomatlara suikast girişiminden sorumlu terör örgütü ASALA'ya desteğinin bilindiğine vurgu yapılan bildiride, "Disney'in dolaylı da olsa adını bir terör örgütü ile ilişkilendirmekten kaçınması gerekirdi” denildi.

04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Emekli 218 Türk diplomat, yayımladıkları bildiride Disney Plus’ın “Atatürk” dizisinin uluslararası yayınını iptal etme kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek dizinin planlanan tarihte yayınlanmasını talep etti. Emekli diplomatlar imzaladıkları bildiriyle, Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini platformda yayınlamama kararına tepki gösterdi. Bildiride, daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 100. yıl dönümü, 29 Ekim 2023’te yayınlanacağı duyurulan dizinin iptal nedeni olarak özellikle Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) lobi faaliyetlerinin gösterildiği belirtildi.

Disney’in ANCA’nın Türklere karşı sistematik olarak karalama kampanyaları yürüttüğünden, 1970’li ve 1980’li yıllarda dünyada Türk diplomatlara suikast girişiminden sorumlu terör örgütü ASALA’ya desteğiyle bilindiğinden muhtemelen haberdar olduğu kaydedilen bildiride, “Disney’in dolaylı da olsa adını bir terör örgütü ile ilişkilendirmekten kaçınmak için son derece hassas olacağını düşünürdük.” ifadesini yer verildi.


KALICI BİR BARIŞIN ÖNEMLİ BİR DESTEKÇİSİ

Birleşmiş Milletler kararının da Atatürk’ün dünyada kalıcı bir barışın önemli bir destekçi olduğunun onaylandığı belirtilen bildiride, Atatürk’ün renk, din ve ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında uyum ve işbirliği gelişimi için gayret ettiği ifade edildi. Bu bağlamda bildiride, Disney Plus’tan “Atatürk” dizisini daha önce planlandığı şekilde yayınlaması talep edildi.


'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi
'Ata kızıyım' diyen Birce Akalay Disney Plus’a yine tek kelime edemedi

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Hemen her meselede 'Atatürk’ü kırmızı çizgi olarak ifade eden ünlüler ise adeta sessizliğe gömüldü. Son olarak, konuyla ilgili kendine yöneltilen soruyu 'Ben Ata kızıyım' diyerek cevaplamayı reddeden oyuncu Birce Akalay eleştirilerin hedefi oldu. Gelen tepkiler sonrası Instagram'dan açıklama yapmak zorunda kalan Akalay, 'Haddinizi aşmayın' diyerek sert çıktı. Ancak Disney Plus'a yine ses çıkartamadı. Birce Akalay'ın paylaşımında 'çocuklar üzerinden duygu sömürüsüne' kalkışması da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

#Disney
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#diplomat
2 saat önce
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