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Anıtkabir ve Dolmabahçe’ye ziyaretçi akını

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açılan Anıtkabir’i çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Vatandaşlar, nöbet değişimi yapan askerlerin seremonisini de ilgiyle izledi. Ziyaretçi akınına uğrayan bir diğer mekan Atatürk’ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki odası oldu.

04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:06 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Anıtkabir.

Anıtkabir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında çok sayıda vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir, 10 Kasım dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Ziyarete açılmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek, dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun ses kaydı da paylaşıldı. Anıtkabir'i ziyaret eden 79 yaşındaki Kemal Ocak, "Atatürk, bu topraklarda asla bitmeyen bir umuttur. Bu umudu ayakta tutmak için bugün buradayız. Biz, torunlarımız, torunlarımızın torunları Atatürk'ün bu mirasını korumak için varız ve var olacağız." dedi. İlk kez Anıtkabir'e geldiğini söyleyen 8 yaşındaki Masal Yök ise "Atatürk'ü çok seviyorum. O olsaydı her gün yanına gitmek isterdim." diye konuştu.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Dolmabahçe'de en kalabalık gün

Atatürk’ün 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasına ziyaretçi akını yaşandı. Saray en kalabalık günlerinden birini yaşadı. İstanbul Valisi Davut Gül de Atarük’ün Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasını ziyaret etti.



#Anıtkabir
#Dolmabahçe
#Recep Tayyip Erdoğan
#Atatürk
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