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ANKA verileri paylaşarak CHP'yi yalanladı: Kılıçdaroğlu'nun 'Öndeyiz' dediği dakikalarda Erdoğan fark atmış

14 Mayıs seçimlerinde sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 'Öndeyiz' tweeti atan Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin seçimlerde veri akışını sağladığı ANKA Haber Ajansı yalanladı. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tweeti attığı dakikalarda ANKA'nın aktardığı verilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yüzde 50'ye yüzde 43 önde götürdüğü görüldü.

15:58 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş

Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş

Türkiye, ikinci yüzyılın en önemli dönemeci için 14 Mayıs pazar günü sandık başına giderek tercihini yaptı.

Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı. Seçim yasaklarının saat 18.30'da kalkmasıyla birlikte gelen ilk verilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı görüldü.

Oy oranları anlık olarak güncellenirken CHP medyasının kaynak aldığı ANKA Haber Ajansı'nın sistemi ise çöktü.

Muhalefe manipülasyon yaptı

Kendi kaynaklarında bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu gören muhalefet cephesi ise algı operasyonlarına başlayarak Anadolu Ajansı'nı suçladı.

Dört defa kameralar karşısına çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, ANKA verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri önde götürdüğünü ileri sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu ise sayım devam ederken 19.53'te Twitter hesabından
'Öndeyiz'
paylaşımında bulundu.

'Öndeyiz' dediği saatte Erdoğan fark atmış

CHP'nin seçimlerde veri akışını sağladığı ANKA Haber Ajansı, seçim gecesine yönelik paylaştığı verileri açıkladı. Açıklanan verilerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geçmediği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun
"Öndeyiz"
diye tweet attığı
saat 19:53
civarında, ANKA verilerine göre
saat 19:46'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yarışını
yüzde 50'ye yüzde 43
önde götürdüğü görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun hangi verilere dayanarak 'öndeyiz' dediği merak edilirken seçmenini bile bile yanılttığı yorumları yapılıyor.

İşte ANKA'nın dakika dakika geçtiği veriler;

#Kemal Kılıçdaroğlu
#ANKA
#seçim
#CHP
#veri
#14 Mayıs
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
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