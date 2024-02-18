Ankara adayı İYİ Partili Yıldırım'dan eski ortağı Mansur Yavaş'a yaylım ateşi: Kaybedeceğini biliyor

Yerel seçimlere 81 ilde ayrı girme kararı alan İYİ Parti, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak birkaç yıl öncesine kadar CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı gösterdi. Yıldırım katıldığı TV100 canlı yayınında, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sert sözlerle hedef aldı.
"Ankara'da afişlerimiz asılmadı"
"14 bin konut yapacağım dedi, 150 konut teslim etti"
Yavaş'ın 2020'de 14 bin konut için temel atma töreni yaptığını ve 'iki yıl içinde bitireceği' sözünü verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Yıl 2024, 1 ay evvel 150 konut teslim etti." şeklinde konuştu.
"701 araç tasarruf ettim diyen Yavaş, 2 bin 374 araca çıkmış"
"Yavaş geldiğinde 1953 araç varmış. 1252'ye düşürmüş. 701 araç tasarruf etmiş. 2022 yılı ABB Denetim Komisyonu bir tespit yapmış. Kiralık araç sayısı 1886'ya çıkmış. Müteahhitlerden tahsisli araçla 508 araç alınmış. 2374 araç var. 701 araç tasarruf ettim diyen Yavaş, 1200 tane araç almış.
"Sosyal yardımlara sadece yüzde 3 bütçe ayırmış"
308 milyar TL Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda para harcıyor. Sosyal yardıma harcanan para bunun yüzde 3,2'si.
"Atatürk için yapılan çarşı, Yavaş döneminde yıkıldı"
Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılında Ulus'ta yapılan Şehir Çarşısı, Yavaş döneminde Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yıkıldı."