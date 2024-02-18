Ankara adayı İYİ Partili Yıldırım'dan eski ortağı Mansur Yavaş'a yaylım ateşi: Kaybedeceğini biliyor

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ben her gün sokakta geziyorum. Yani sosyal medyada az olabiliriz. Her yerde afişleri var. Ankara'da bütün büyük duvarları resimleriyle süsledi. Bunlar milyonlarca para, sokağa atılan para. Yani keşke bu parayı Ankaralıya harcasaydı. Bunların her biri 650 bin lirayla bir buçuk milyon lira arasında. Bunu herkes biliyor. Veya bilmeyen duysun buradan. Ankara'nın beş yılı boş yılı olmuştur maalesef. Yani Ankara'ya vizyon bir tane proje kazandıramamıştır. Verdiği sözleri yerine getirmemiştir her zaman olduğu gibi." dedi.