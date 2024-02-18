|
Gündem

Ankara adayı İYİ Partili Yıldırım'dan eski ortağı Mansur Yavaş'a yaylım ateşi: Kaybedeceğini biliyor

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı canlı yayında, CHP'li Mansur Yavaş'ı hedef aldı. "Ankara’da bir telaş var, matematik hesabı bilenler Mansur Yavaş’ın kaybettiğini biliyor" diyen Yıldırım, "Yavaş ‘14 bin konutu 2022'ye kadar bitireceğim’ diyordu 2024'te sadece 150 konutu teslim etti" diye konuştu. Yavaş'ın, 'Tasarruf ettim' diyerek algı yaptığını belirten Yıldırım, "701 araç tasarruf ettim diyen Yavaş, 1953 araçtan 2 bin 374 araca çıkmış" dedi.

00:22 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 00:38 - 18/02/2024 Pazar
Diğer
Cengiz Topel Yıldırım - Mansur Yavaş
Cengiz Topel Yıldırım - Mansur Yavaş

Yerel seçimlere 81 ilde ayrı girme kararı alan İYİ Parti, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak birkaç yıl öncesine kadar CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı gösterdi. Yıldırım katıldığı TV100 canlı yayınında, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sert sözlerle hedef aldı.

"Yavaş, belediye başkanlığıyla nikahlı mı ki Yavaş'a kaybettiriyoruz"
diyen Yıldırım,
"Başka birisi kazanamaz mı? Yarışa giriyoruz. Girilen yarışta birisi kazanacak."
diye konuştu.

"Ankara'da afişlerimiz asılmadı"

"Ankara'da İYİ Parti'nin afişleri asılmadı."
diyen Yıldırım,
"Üç büyükşehirde asılmıyorsa, Meral Hanım'ın söylediklerinin üstüne bir şey demek bana düşmez."
dedi.
"Ankara’da bir telaş var. CHP’de bu işleri ölçtüğü zaman seçimi aslında kaybedeceğini görüyor."
vurgusu yapan İYİ Parti adayı,
"Matematik hesabı bilenler Mansur Yavaş’ın kaybettiğini biliyor. Yavaş, seçimi kaybetti."
ifadelerini kullandı.

"14 bin konut yapacağım dedi, 150 konut teslim etti"

Yavaş'ın 2020'de 14 bin konut için temel atma töreni yaptığını ve 'iki yıl içinde bitireceği' sözünü verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Yıl 2024, 1 ay evvel 150 konut teslim etti." şeklinde konuştu.

Yıldırım, eski ortağına eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"701 araç tasarruf ettim diyen Yavaş, 2 bin 374 araca çıkmış"

"Yavaş geldiğinde 1953 araç varmış. 1252'ye düşürmüş. 701 araç tasarruf etmiş. 2022 yılı ABB Denetim Komisyonu bir tespit yapmış. Kiralık araç sayısı 1886'ya çıkmış. Müteahhitlerden tahsisli araçla 508 araç alınmış. 2374 araç var. 701 araç tasarruf ettim diyen Yavaş, 1200 tane araç almış.

"Sosyal yardımlara sadece yüzde 3 bütçe ayırmış"

308 milyar TL Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda para harcıyor. Sosyal yardıma harcanan para bunun yüzde 3,2'si.

"Atatürk için yapılan çarşı, Yavaş döneminde yıkıldı"

Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılında Ulus'ta yapılan Şehir Çarşısı, Yavaş döneminde Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yıkıldı."




#Cengiz Topel Yıldırım
#Mansur Yavaş
#CHP
#İYİ Parti
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yargıya dair kritik 70 madde... Bakan Yılmaz Tunç taslağı sundu! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?