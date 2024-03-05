Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın son 5 yıllık karnesi: 363 milyar nereye gitti?

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisi için, 600 kişiyi işten attığı ve pandemi döneminde 9 bin esnafa ceza uyguladığı yönündeki eleştirisine yazılı açıklama yaparak cevap verdi. Altınok, Mansur Yavaş'ın, Ankara'ya verdiği sözlerin yüzde 90'ını tutmadığını belirterek, "Senin yaptığın proje yok ki, kopyalayalım. Vaadin çok ama yaptığın iş yok" dedi.