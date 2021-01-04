Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlattı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında
"Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sağlar'ın 'türbanlı hakim' sözlerine sert tepki: Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır
GÜNDEM
CHP'li Sağlar'dan "Başörtülü hakim" açıklaması: Türban şeriatçıların üniformasıdır kutuplaşmanın simgesidir
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sağlar'ın başörtüsü sözleri bölücülüktür
GÜNDEM
İbrahim Kalın'dan CHP'li Sağlar'a tepki: Kılık kıyafet üzerinden yapılan ayrımcılık barbarlıktır
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakim' çıkışına sert tepki: CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansıması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın skandal başörtüsü açıklamasına ilişkin soruya da cevap veren Erdoğan, 'Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır. Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok ve burada da hakim, savcı, polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler.' dedi.
OYNAT 01:56
CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.