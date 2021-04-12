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ANKARA

​Ankara Doğu ona bağlıymış​

Ankara Doğu ona bağlıymış

İtirafçı olan mahrem imam, FETÖ’nün Türkiye’deki yapılanmasını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Örgütün Türkiye’yi 9 bölgeye ayırdığını, Ankara Doğu’nun kendisine bağlı olduğunu söyleyen M.B., mülki idare yapılanmasındaki FETÖ’cüleri isim isim deşifre etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankara Doğu ona bağlıymış​
Örgütle bağlantısı tespit edilen M.B., gözaltına alınmasının ardından itirafçı olmak istedi.

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün mülki idare yapılanması soruşturması devam ederken, itirafçı örgüt üyeleri yapılanmaya ilişkin önemli bilgiler verdi. Örgütle bağlantısı tespit edilen M.B., gözaltına alınmasının ardından itirafçı olmak istedi. Kapsamlı ifadesi alınan M.B., örgüt şemasının “mülki idare yapılanması genel sorumlusu (genel müdür), mülki idare amirlerinden sorumlu bölgeler ve bölge sorumluları (müdür), bölge sorumlusu yardımcısı (başhekim), bölge sorumlusuna bağlı il sorumlusu (doktor) ve örgüt mensubu mülki idare amirleri şeklinde olduğunu söyledi. M.B., “Genel müdür; İçişleri Bakanlığı personelleri, mülkiye görevlileri ve il valilerinden bizzat sorumlu olan kişilerdir. Ayrıca bu şahıs, vali yardımcıları ve kaymakamlardan sorumlu imamların da sorumlusudur. ‘Ahmet’ kod adlı Abdulletif Tapkan, 2012-2014 yılları arasında genel müdür statüsündeydi. Tapkan’dan sonra ‘Ekrem’ kod adlı Eşref Küllebi, Küllebi’den sonra da ‘Tuncay’ kod adlı Cemil Yıldırım genel müdür oldu” dedi.

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9 BÖLGEYE AYIRMIŞLAR

  • Örgütün, Türkiye yapılanmasını 9 bölgeye ayırdığını anlatan M.B., bu bölgelerin Marmara, Ege, Ankara Merkez, Ankara Batı, Ankara Doğu, Karadeniz, Erzurum, Diyarbakır ve Gaziantep bölgeleri olduğunu ifade etti. Müdür statüsündeki kişilerin, bölgelerindeki vali yardımcıları ile kaymakamlardan sorumlu olduğunu ve genel müdürlere bağlı olduğunu aktaran M.B., müdür görevindeki isimleri şu şekilde sıraladı: “Marmara bölgesinden öncesinde Eşref Küllebi, daha sonra Cemil Yıldırım sorumluydu. Bu kişiler, sırayla genel müdür konumuna getirildi. Ege’den ‘Bahadır’ kod adlı Serdal Peker, Karadeniz’den 2013’e kadar ‘Hakan’ kod adlı Mevlüt Okutan, 2013’den sonra ise ‘İhsan’ kod adlı İlhan Şahin, Erzurum’dan 2013’e kadar ‘Halil’ kod adlı Harun Doğan, sonrasında ‘Musa’ kod adlı Feramuz Hakan Durukal, Diyarbakır’dan ‘Orhan’ kod adlı Bora Şerbetçi, Gaziantep bölgesinden ise ‘Murat’ kod adlı Muhammed Fatih Kılıç sorumluydu. Ankara Merkez ‘Alparslan’ kod adlı Serkan Alpertonga’ya, Ankara Batı ‘Suat’ kod adlı kişiye, Ankara Doğu da bana bağlıydı.”

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