Kendisini polis ve yargı mensubu gibi tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı: Polislere delilleri yok etmesi için rüşvet teklif etti

Ankara’da kendisini polis, yargı ve güvenlik mensubu olarak tanıtıp insanları dolandıran Doğan Ç. isimli kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda İzmir’de aracı içinde yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada kendi adına düzenlenmiş sahte hakim, savcı kimlik kartı, el telsizi, tepe lambası ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

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YARGI MENSUBU GİBİ TANITIP KİŞİLERİ DOLANDIRMIŞ

Şüpheli hakkında yapılan detaylı çalışmalarda, dolandırdığı kişilere kendisini Yargıda Birlik Platformu Başkanı, istihbaratçı, polis, asker, hakim, savcı gibi unvanlarla tanıttığı ortaya çıktı. Zanlının, Yargıtaydaki önemli kişilerin işlerini takip ettiği, para ve mal karşılığında dosya takiplerini yapıp haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca başka kişiler adına düzenlenmiş kimlik bilgilerini kullanarak otellerde konakladığı, yurt dışından üst düzey bürokratlar ile irtibatlı olduğu ve onlara da kendini iş adamı olarak tanıttığı belirlendi.

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KARA PARA AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Doğan Ç.’nin, illegal yollarla elde ettiği paranın izini kaybetmesi için karışık nakit akışları sağladığı ve böylece kara para akladığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca yaşanabilecek adli işlemlere karşı kendisine polis süsü verip tepe lambası ve el telsizi taşıdığı belirlendi.

KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERE RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Doğan Ç.’nin, kendisini gözaltına alan polislere aracında bulunan suç unsurlarını yok etmeleri karşılığında yüklü miktarda rüşvet teklifinde bulunduğu ifade edildi. Emniyete götürülen Doğan Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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