Ankara Halk Ekmek’teki 'bakterili' ekmek skandalında yeni belgeler ortaya çıktı: Bakteri normalin 100 kat üzerinde

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
Bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen “bakterili” ekmeği laboratuvara gönderenin Halk Ekmek Fabrikası’nın kendi personeli olduğunu açıkladı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu resmi belgelerle ispatladı.
Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda “bakterili” ekmek skandalını ortaya çıkartan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan TV100’ün canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özcan öncelikle “bakterili” ekmek ile ilgili alınan raporlara açıklık getirdi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın skandalı kapatmak için panik halinde olduğunu ve Halk Ekmek Fabrikası tarafından açıklanan raporda ekmeklerin temiz olduğunun ifade edildiğini hatırlattı. Prosedüre göre analiz için 5 ekmeğin laboratuvara gönderilmesi gerekirken 3 numune ekmeğin gönderilerek sonuç alındığına dikkat çeken Özcan, “Olayların başlama tarihi 10’undan 11’inden beri devam ediyor. Ben 13’ünde canlı yayında konuyu gündeme getirdim. Olayların başlama tarihi 10’undan 11’inden beri devam ediyor. Ben 13’ünde canlı yayında konuyu gündeme getirdim. 15 Eylül’de saat 09.15’de bunlar numune alıyor. Bu hazırlanan rapor tamamen kendilerini temize almak için yapılmış bir rapordur.” ifadelerini kullandı.
'Bakterili' ekmek hastalıklara neden oluyor
Özcan: Tanık yapmalarına sevindim
Özcan şöyle devam etti: