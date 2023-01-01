Ankara Halk Ekmek’teki 'bakterili' ekmek skandalında yeni belgeler ortaya çıktı: Bakteri normalin 100 kat üzerinde

“Bu durum insan üzen, siyaset dışı bir olaydır. Bu bakteri zaten gözle görülen bir durum. İlla laboratuvara gitmeye bile gerek yok. Hastalık 1-2 saat içinde ortaya çıkabiliyor. Ama buna rağmen üretilen “bakterili” ekmekleri araçlara yüklediler, götürüp büfelerde halka sattılar. Bile bile bu ekmekleri vatandaşa yedirdiler. Bu durumun savunulacak bir yeri yok. Mahkeme vs. ile tehdit etmeye gerek yok. Sayın Yavaş makamından bir çık, belediyeden bir çık, Halk Ekmek Fabrikası’na bir git. Orada neler oluyor gör. Ailem dediğin personelle bir konuş. Rüşvetle unvan değiştiriliyor orada. Beni mahkemeye verecekler. Versinler. Ankaralılar için gerekli savunmayı yaparım. Halk Ekmek Fabrikası’nda 4 buçuk yılda 5 tane Genel Müdür değiştirildi. Şu anki Genel Müdürü de değiştirse artık durumu izah edemeyecek. BAKAP projesindeki Kalkınma Daire Başkanı bile 4’üncü kişi. İş bilmezliklerinden kaynaklanıyor bu değişimler. Yaşananlardan CHP İl Başkanı da rahatsız, İYİ Partililer de rahatsız. Belediye çok zor durumda. Yönetilemez bir hale gelmiş durumda. Bugün CHP’nin Grup Başkanvekili bile çıkıp savunmaz Yavaş’ı. Belediye başkanı Belediye Meclisi’ne gelemiyor. Tekrar söylüyorum Sayın Yavaş kaçmasın. Fabrikaya bir gitsin. Neler oluyor baksın. Yanlışları düzeltsin. Siyaseti sokaktan, meydandan, mahkemeye çekmek istiyorlarsa ona da varız. Biz vatandaşın hakkını her yerde savunuruz”