Ankara Meclis Üyesi Burhan ifşa etti: Algı var hizmet yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kale turizmini desteklemek amacıyla özel otobüs durakları koymuştu. Bu duraklarda bir otobüsün ücretsiz olarak hizmet vereceği ve projenin Ulus esnafına, Saman Pazarı ve kale esnafına destek olacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burhan, ”Bu projenin turizmi geliştirmek için çok önemli olduğunu belirterek ciddi bir reklam ve algı çalışması yapılmıştı. Ben sabahtan akşama kadar çeşitli saatlerde gelerek otobüsü bekledim. Otobüs gelmedi. Tabela var otobüs yok. Bir algı belediyeciliği yapılıyor. Bu konuyla ilgili bölgede hizmet veren kamu kurumları var" iddiasında bulundu.

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"Durağı koydunuz neden otobüs seferleri yapılmıyor?"

Otobüsün hizmet vermediğini daha önce sosyal medyadan duyurduğunu hatırlatan Burhan, “Ben bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Beni Büyükşehir Belediyesinden aradılar ve haftada bir gün hariç diğer günler yarım saatte bir servis yapıldığını belirttiler. Ben de bu konuyu sosyal medyamdan paylaştım. Ancak daha sonra yaptığım incelemelerde otobüsün gelmediğini tespit ettim. Söylediğimizin doğru olup olmadığı bu kurumların kamera kayıtlarından tespit edilebilir. Benim derdim üzüm yemek. Madem durağı koydunuz neden otobüs seferleri yapılmıyor" diye konuştu.

OYNAT 03:56 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın asbestli borularla ilgili çalışmasına AK Parti grubunun engen olduğu iddialarına cevap verdi. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı: Pandemi gündemiyle toplanan belediye meclisinde bu konuyu gündeme getirdiler. Borçlanma için istenen rakam 350 milyon lira. Söz konusu asbestli boruları değiştirme işinin maliyeti ise 20 milyon lira. 350 milyon lira ile Ankara'nın yeni borularının bile değişimi yapılır. ASKİ'nin bütçesi 3 milyar TL. 20 milyon küçük bir rakam. Bu yapılanlar algı operasyonundan başka bir şey değil.



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