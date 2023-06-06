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Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

08:35 . 6/06/2023 Salı
IHA
Foot/arşiv

Foot/arşiv

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde her bir şüpheli yönünden farklı deliller bulunmakla birlikte genel olarak haklarında üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev alma, örgütçe Ankara ilinde hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hâkim/savcı sınavlarına hazırlık mahrem çalışma evlerinde kalma, ardışık/peryodik arama, bank asya, tepe yönetimle görüşme, aleyhe ifade ve teşhis beyanları vb. deliller bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verilmiştir."


Ayrıca şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bilgisi verildi.




#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Operasyon
#hâkim/savcı sınavları
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