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ANKARA

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 29 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Başkent’te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent’te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem üyeleriyle irtibatlı aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 19’u aktif 14 ihraç kaydı bulunan 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı.

4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandılar
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Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Beşevler Caddesi'nde şüphe üzerine Muharrem D. (33) yönetimindeki 16 ABH 778 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurmak istedi.
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Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti.
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Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.
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Yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından Muharrem D., kamyonetle Nilüfer ilçesi Bursa-Keles Yolu Caddesi’nde manevra yaparken önce polis aracına, ardından da refüje çarptı.
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Kazanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan Muharrem D. ile yanındaki İsa D., Mert O. ve Halil İbrahim E. yakalandı.
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Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin, 'Uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.
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Şüphelilerden Muharrem D. “10 kilo değil, 2-3 gram içiciliğim var, bir anlık panik işi nerelere getirdi. Bir anlık boşluk uyuşturucu için. Cahillik yani başka bir şey değil” dedi. Bu arada İsa D.’nin pazartesi ve çarşamba günü de sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ettiği ve maske takmadığı için para cezası aldığı ve uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alındığı tespit edildi.
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Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin 200 TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandılar
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından önce polis aracına ardından da refüje çarptı. Uyuşturucuyla yakalanan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı, toplam 27 bin 200 TL ceza kesildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden biri olan İsa D.'ye 5 gün önce de çok sayıda suçtan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı.

Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını: 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen Yiğitler Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda, düğün organizasyonu olduğu yönünde ihbar aldı.
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Bunun üzerine ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi.
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Polislerin geldiğini fark eden bazı misafirler düğün salonunun üst katına çıkarak saklanmak istedi.
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. Ekipler odaları tek tek dolaşarak gizlenen kişileri bularak aşağıya indirdi.
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Bazı misafirler ise polis ekiplerine sorumluluğun işletme ve düğün sahiplerinde olduğunu ifade ederek ceza kesilmemesini istedi.
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Ekipler hem düğüne katılan misafirleri hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını sadece nikah kıyılabileceğini anlattı.
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Polis, aralarında gelin ve damat ile salon işletmecisinin de bulunduğu 25 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 TL para cezası kesti.
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AĞLAYAN GELİNİ ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ <br> <br> Baskın sırasında gelin ise gözyaşlarına boğuldu.
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Dakikalarca gözyaşı döken gelini arkadaşları teselli etti.
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Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
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Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Title
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Title
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Title
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Title
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Title
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Title
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Title
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını: 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan düğüne baskın düzenledi. Baskında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye, 3 bin 150'şer liradan 78 bin 750 lira ceza kesildi. Bu sırada gelin, gözyaşlarına boğuldu.

43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, araçlar tek tek durduruldu.
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Bölge Trafik Denetleme Noktası’nda, 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.
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Trafik ekiplerince, şehirlerarası yük ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarında ’takograf’ ile sürücülerin belgeleri incelendi.
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43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
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43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
Title
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
Title
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.
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