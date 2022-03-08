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ANKARA

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 26 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün ’sivil imamları’ ile iletişim sağladıkları tespit edilen ayrıca örgütsel faaliyetlerine ilişkin olarak haklarında ifade ve teşhis tutanakları bulunan; 1 emekli yarbay, 1 görevde binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 2 özel sektör çalışanı ‘mahrem sorumlu’, eski askeri öğrenci olup görevde 2 polis memuru, 2 avukat ile daha önce ilişiği kesilmiş 16 askeri öğrenci olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

38 ilde eş zamanlı dev FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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38 ilde eş zamanlı dev FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Şanlıurfa'daki operasyonda ilginç görüntü: Aranan gaspçı dolabın gizli bölümünde yakalandı
FOTOĞRAF 8
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Şanlıurfa’da Atatürk Mahallesinde bulunan iş yerlerinde silah zoruyla alıkoyulan 2 kişi, darbedilip paralarının silah zoruyla alındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine harakette geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp ve gasp olayını gerçekleştiren 6 şüphelinin belirlediği adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Evde arama yapan polis, şüphelilerden birisini evinde yaptırdığı özel dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
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Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak şüpheli gözaltına alındı.
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Şüphelinin yanında gizlediği poşette 6 tabanca ve 28 mermiyle ele geçirilirken, yakalanma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Şanlıurfa'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli dolabın gizli bölümünde yakalandı
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Şanlıurfa'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli dolabın gizli bölümünde yakalandı
Şanlıurfa'daki operasyonda ilginç görüntü: Aranan gaspçı dolabın gizli bölümünde yakalandı
Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbettikten sonra silah zoruyla paralarını gasbeden 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Biri evinin içerisine yaptırdığı özel dolapta yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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