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ANKARA

Ankara merkezli 24 ilde DEAŞ operasyonu: 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada Ankara merkezli 24 ilde 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
Ankara merkezli 24 ilde DEAŞ operasyonu: 64 gözaltı kararı
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarıyla ülkemizde ikamet eden ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam vs.’ açıklamalarıyla, örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne, maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 64 şüphelinin, Ankara merkezli 24 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İstanbul’da helikopter destekli operasyon: 37 adrese baskın yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bahçelievler merkezli Bağcılar ve Gaziosmanpaşa’daki birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden fiziki ve teknik takip yapılan 37 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat Ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.
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37 adrese yapılan operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi.
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Ayrıca hassas narkotik köpeği de girilen adreslerde arama gerçekleştirdi.
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Bahçelievler’de giriş yapılan adreste de 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.<br>Operasyonun gerçekleştiği diğer adreslerde de birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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İstanbul’da helikopter destekli operasyon: 37 adrese baskın yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, şehrin genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.
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