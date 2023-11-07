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Ankara merkezli 30 ilde uyuşturucu operasyonu: 476 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarını işlediği tespit edilen 476 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

08:32 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 08:37 - 7/11/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.


Soruşturma kapsamında teknik-fiziki takipten elde edilen delillerden ve alınan MASAK raporundaki tespitlerden yola çıkılarak 476 şüpheli belirlendi. Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu ticaretinden 135 milyon lira civarında suç geliri elde edildiği tespit edildi.

Söz konusu soruşturmada şüphelilerin yakalanabilmesi, uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ve gelirlerinin ele geçirilebilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.






#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Uyuşturucu operasyonu
#Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
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