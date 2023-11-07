Ankara merkezli 30 ilde uyuşturucu operasyonu: 476 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında teknik-fiziki takipten elde edilen delillerden ve alınan MASAK raporundaki tespitlerden yola çıkılarak 476 şüpheli belirlendi. Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu ticaretinden 135 milyon lira civarında suç geliri elde edildiği tespit edildi.