Ankara merkezli beş ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli aranıyor

İzmir'de, etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kazaları da beraberinde getirdi. Kentin cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Öte yandan, Narlıdere ilçesinde bir ihbara giden polis ekipleri, 9 Eylül Caddesi'nde dönüş yapmak istedi. Bu sırada polis otosunun ön lastiği, altyapı çalışması için açılan ve uzun süredir kapatılmayan çukura düştü. Polis ekipleri yaptıkları müdahaleler ile polis otosunu düştüğü çukurdan çıkartmayı başardı.