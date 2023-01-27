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Ankara merkezli beş ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

08:43 . 27/01/2023 Cuma
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 4’ü görevde, 6’sı ihraç, 2’si istifa olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.




#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ
#Operasyon
32 dakika önce
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Ankara merkezli beş ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli aranıyor
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