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Ankara merkezli bir FETÖ operasyonu daha: Beş ilde dokuz gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında; 4’ü avukat olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

08:54 . 6/06/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; 4’ü avukat olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.




#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ operasyonu
#Polis Akademisi Başkanlığı
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