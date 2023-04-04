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Ankara merkezli sekiz ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Fetö/Pdy silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi

08:24 . 4/04/2023 Salı
IHA

Ayrıntılar geliyor..

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ soruşturması
#Fetö/Pdy silahlı terör örgütü
13 dakika önce
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