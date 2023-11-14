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Ankara-Niğde otobanında aynı yönde giden araçlar çarpıştı: Feci kazada iki ölü dört yaralı

Ankara-Niğde otobanı Şereflikoçhisar Acıkuyu Mahallesi mevkisinde bir otomobilin önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

20:18 - 14/11/2023 Salı
DHA
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Ankara- Niğde otobanında iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldü, dört kişi yaralandı. 


Kaza, Niğde-Ankara otobanı Şereflikoçhisar Acıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Berna İşgüven yönetimindeki 80 AAF 933 plakalı otomobil, önünde giden Ümit Aybar yönetimindeki 38 VL 763 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri ile Aybar'ın kullandığı otomobilde bulunan yolculardan Fadime Aybar ve İsmet Gül yaralandı, Bünyamin Gümüşsu ve Türkan Gümüşsu ise hayatını kaybetti.


Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berna İşgüven Kulu Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Bilkent Şehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Bünyamin ve Türkan Gümüşsu'nun cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Ankara-Niğde Otobanı
#Şereflikoçhisar
#Kaza
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