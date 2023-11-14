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Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: 3'ü ağır 11 kişi yaralandı

Bartın'da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

15:17 - 14/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 15:18 - 14/11/2023 الثلاثاء
AA
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan S.Ç. (56) idaresindeki 74 M 0056 plakalı minibüs, Bartın Arıt köyü kara yolu Çamaaltı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü ile 10 yolcu yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


#Bartın
#Kaza
#Çamaaltı
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