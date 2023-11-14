Manisa Kırkağaç’ta feci kaza: Olay yerinde hayatını kaybetti

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi D-565 kara yolunda seyir halinde gitmekte olan Ş.M.’nin (24) kullandığı kamyon, Mesut Şenkal’ın (72) kullandığı 35 VAS 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin şoförü Mesut Şenkal kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan S.B. (61) ve Ş.Ş.K. (71) ise yaralandılar.