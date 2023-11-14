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Manisa Kırkağaç’ta feci kaza: Olay yerinde hayatını kaybetti

Manisa'da kamyonun çarpmasıyla savrulan otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
01:01 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Manisa'da trafik kazası.

Manisa'da trafik kazası.

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi D-565 kara yolunda seyir halinde gitmekte olan Ş.M.’nin (24) kullandığı kamyon, Mesut Şenkal’ın (72) kullandığı 35 VAS 07 plakalı otomobille çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin şoförü Mesut Şenkal kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan S.B. (61) ve Ş.Ş.K. (71) ise yaralandılar.


Yaralılar 112 acil ambulansı ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırlarken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydan geldi.



#Manisa
#Kırkağaç
#Trafik Kazası
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