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ANKARA

Ankara Pursaklar'da bir vatandaş ​belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Ankara'da iki çocuğuyla yıllardır ekonomik zorluk içinde yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Nebahat Kartanak, 25 yıl önce vefat eden babasından kalan yaklaşık 13 milyon lira değerindeki arsaların varisi olduğunu belediyeden gelen telefonla öğrendi.

Haber Merkezi AA
Nebahat Kartanak
Nebahat Kartanak

İlçede vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için çalışma yapan Pursaklar Belediyesi ekipleri, bu kapsamda, 1994'te vefat eden 76 yaşındaki Ahmet Kartanak'ın belediyeyle 3 parselde hissedar olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine, ilçe Tapu Müdürlüğü ile belediyenin, Ahmet Kartanak'ın varislerine ilişkin araştırmasında 1949'da 2 yaşındaki kızının, 1996'da da eşinin vefat ettiği bilgisine ulaşıldı.

Araştırmalar sonucunda ailenin evlat edindiği Nebahat Kartanak'ın tek varis olduğunu belirleyen belediye, varise tebligat gönderdi. Gönderilen tebligatın ulaşmaması üzerine belediye yetkilileri, Kartanak ile telefonla iletişime geçti.

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Kartanak, belediyeden gelen telefonla 3 ayrı yerde, değeri yüksek 15 bin 500 metrekarelik arsaların varisi olduğunu öğrendi.

Kartanak, belediyeden gelen telefonla 3 ayrı yerde, değeri yüksek 15 bin 500 metrekarelik arsaların varisi olduğunu öğrendi.

"Arsalar ilçenin gelişen bölgelerinde"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hisseli arsa satış programı kapsamında yapılan çalışmalarda Ahmet Kartanak'ın belediyeyle 3 parselde hissedar olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Toplamda 15 bin 500 metrekare olan arsaların ilçenin gelişen bölgelerinde yer aldığını anlatan Çetin, şöyle devam etti:

  • "Bu süreçten sonra ortak olduğumuz parseli nasıl değerlendireceğimizi, kendine ait parselleri de nasıl değerlendirecekse planlayacağız. Tabii emlak vergisi bizim ciddi gelir kaynaklarımızdandır. Biz bunun da takibini yapıyoruz. 94 yılından bugüne geriye dönük hesaplamalar neticesinde bir miktar emlak vergisi alacağımız var. Bu sanırım Nebahat Hanım için de sürpriz oldu. Kıymetli arsaların sahibi olduğunu belediyemizin çalışmalarıyla öğrendi."

Nebahat Kartanak

"Borç da arsalar da sürpriz oldu"

İki çocuk annesi Nebahat Kartanak ise üç parselden oluşan arsalara hissedar olduğunu kendisine ileten belediye yetkililerine, Keçiören'de ikamet ettiği için Pursaklar'da herhangi bir mal varlığının olmadığı cevabını verdiğini anlattı.

Önce dolandırılma şüphesiyle endişelendiğini belirten Kartanak, belediyedeki görüşmesi sonrasında miras konusunda emin olduğunu kaydetti.

Kartanak, babasının Keçiörenli olduğuna işaret ederek, "Babamın Bağlum'da birkaç parça arsası vardı ama Pursaklar'da yoktu. Pursaklar'da arsa olması aklımın ucundan bile geçmezdi. Benim için borç da kalan arsalar da sürpriz oldu. Tam da böyle sıkışık bir dönemimde ilaç gibi geldi" diye konuştu.

"Çalışmadığım için zor durumdaydım"

Başkan Çetin'e, belediyenin titiz çalışması sonucu kendisine ulaşıldığı için teşekkür eden Kartanak, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Arsaların bir kısmını satıp en kısa zamanda borcumu kapatacağım. Ayrıca iki çocuğum var, onları okutuyorum. Onların eğitiminde bana destek olacak. Yaklaşık 3 yıldır işsizim, çalışmıyorum. Çalışmadığım için zor durumdaydım. 'Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş' derler. Hızır anlamında yetiştiler sağ olsunlar. Resmi işlemler sonlandı. Tapu Müdürlüğüne giderek tapuları aldım."

Kartanak, 380 bin liralık emlak vergisi borcunu ödemek için arsalardan birini satacağını ifade etti.

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