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ANKARA

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

Ankara'da düzenlenen 2 operasyonda, 2'si Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Ankara son dakika haberleri: Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞlı terörist, Ankarada yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.

Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, terör örgütü elebaşlarının konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri de tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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