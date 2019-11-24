Gündem Ankara Valiliğinden açıklama F-16lar alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapacak
ANKARA

Ankara Valiliğinden açıklama: F-16'lar alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapacak

Ankara Valiliği, Pazartesi ve Salı günü Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Test kapsamında Ankara semalarında F-16’ların test uçuşu yapacağını duyurdu. Açıklamayla uçuşlarının herhangi bir tedirginliğe yol açmaması istendi.

Haber Merkezi DHA
Ankara Valiliği açıklama yaptı.
Ankara Valiliği açıklama yaptı.

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16'lar ve diğer hava araçları ile yapılacak yüksek ve alçak irtifa test uçuşlarının herhangi bir tedirginliğe yol açmaması istendi.

SOLOTÜRK F-16'larla nefes kesti!
OYNAT 01:20
SOLOTÜRK F-16'larla nefes kesti!
Antalya'nın fethinin 811. Yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği gösteride Hava Pilot, F-16 savaş uçağıyla yaklaşık 30 dakikalık gösteri sundu.


Çinin işkence belgeleri sızdı

Çin'in işkence
belgeleri sızdı

​Mesleki eğitim altında Müslümanları asimile ediyorlar.
Milyarderler yarışacak

Milyarderler yarışacak

​Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.
3 puan kaçtı

3 puan 'kaçtı'

​1 penaltıdan faydalanamayan Fenerbahçe, Malatya'dan 1 puanla döndü.
Aksaray'da <br>kimyasal alarm

Aksaray'da
kimyasal alarm

​Mektup zarfını açtıktan sonra kaşınmaya başladılar.
5 hafta yok

5 hafta yok

​Rıdvan Dilmen, Muriqi ile görüştüğünü söyledi.
İslam'a saldırı<br>AB ve İİT'ye taşınacak

İslam'a saldırı
AB ve İİT'ye taşınacak

İslamabad'ın protestosu Norveç'e iletilmişti.

Utanmıyor musunuz <br>beni savunmamaya

Utanmıyor musunuz
beni savunmamaya

​Muharrem İnce, CHP'li yöneticilere seslendi.

CHP hesap vermeli

CHP hesap vermeli

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert eleştiri.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Valinin sözleri<br>törene damga vurdu

Valinin sözleri
törene damga vurdu

​Bacak bacak üstüne atan öğretmene seslendi.
Köprüden uçtu

Köprüden uçtu

Kontrolünden çıkan otomobil alt yola düştü.
Onun gibi <br>talebe azdı

Onun gibi
talebe azdı

​Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı.
Dünya rekoru kırılmıştı

Dünya rekoru kırılmıştı

'En fazla fidan dikme rekoru' belgesi Erdoğan'a takdim edildi.
Kılıçdaroğlu'na mühlet

Kılıçdaroğlu'na mühlet

​Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım.
CHP bu pisliği temizlemelidir

CHP bu pisliği temizlemelidir

​Muharrem İnce 'Beştepe' iddialarına yönelik açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.