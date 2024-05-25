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Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Diğer taraftan vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbir almaları gerektiği açıklandı.

16:42 - 25/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:42 - 25/05/2024 Cumartesi
DHA
Ulaşımda aksamalar yaşanabilir
Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da 25 Mayıs günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor.


Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.







#Ankara Valiliği
#hava durumu
#sağanak
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