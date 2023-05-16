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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

15:10 . 16/05/2023 Salı
DHA
Ankara için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ankara için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; ilimiz ve çevresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (çarşamba) merkez ilçelerimiz dahil kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

#Ankara Valiliği
#Meteoroloji
#Hava durumu
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