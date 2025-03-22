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Ankara Valisi açıkladı: 41 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Valisi açıkladı: 41 şüpheli gözaltına alındı

Semih Kara
Semih Kara
15:5422/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ankara Valisi Vasip Şahin, şehirdeki yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişinin gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildiğini açıkladı.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul C. Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir.


Halkımızın huzur ve güvenliği için Polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur.

#Ankara
#ODTÜ
#Vasip Şahin
#Ekrem İmamoğlu

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