Ankara ve Atina arasındaki teknik toplantı bugün yapılacak: Türk askeri her türlü hazırlığı yaptı

İhraç partisi CHP: Kılıçdaroğlu'nun 'eleştirilere en açık parti' ilan ettiği CHP'de sadece bu yıl 3 tepe isim ihraç edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 97. yıl dönümünü kutlayan CHP'yi 'eleştirilere en açık parti ilan etti' ancak CHP son yıllarda en fazla ihraçlarla gündeme gelen parti durumunda. CHP'den sadece bu yıl içerisinde biri eski milletvekili olmak üzere 3 kişi ihraç edildi. Geçen yıl 'CHP FETÖ'ye teslim oldu' diyen CHP'li eski vekil Yılmaz Ateş partiden ihraç edilmişti. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz da Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için ihraç edilen başka bir isimdi.