Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ankara ve Atina arasındaki teknik toplantı bugün yapılacak Türk askeri her türlü hazırlığı yaptı
POLİTİKA

Ankara ve Atina arasındaki teknik toplantı bugün yapılacak: Türk askeri her türlü hazırlığı yaptı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'çatışmayı önleme tedbirleri'nin ele alınacağı teknik toplantının bugün yapılması planlanıyor. NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen toplantıya yönelik de Türk askeri yetkililerin her türlü hazırlığı yaptığı açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen söz konusu toplantı bugün gerçekleştirilecek.

  • Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye konunun diyalog ile ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürüyor. Bugün yapılması planlanan toplantıya yönelik de Türk askeri yetkililerin her türlü hazırlığı yaptığı belirtildi. Bunun yanı sıra Yunan yetkilileri, verdikleri demeçlerle bugün yapılacak toplantıya ilişkin bunun teknik bir diyalog toplantısı olmayacağına, sadece Yunanistan'ın kendi görüşlerini anlatacağı bir toplantı olacağı yönünde demeçlerde bulundu.


Söz konusu bu durumun, sorunun çözümüne ilişkin iki ülkenin konuya yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından önem taşıdığı belirtidi. Yunan yetkililerinin toplantıya saatler kala yaptıkları bu açıklamaların art niyetli, diyalog karşıtı ve gerginliği destekler nitelikte olduğu değerlendirildi. Öte yandan dün gerçekleştirilen Konsey toplantısının gizli gündeminin ve konuşulanların Yunan basınında haber olarak yer alması da özellikle Brüksel'deki NATO kaynaklarının tepkisini çektiği öğrenildi.

Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar için tek çözüm 'askeri seçenek' olur
DÜNYA
Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar için tek çözüm 'askeri seçenek' olur

NATO'da son dakika hamlesi: Türkiye-Yunanistan toplantısı 10 Eylül'e ertelendi
GÜNDEM
NATO'da son dakika hamlesi: Türkiye-Yunanistan toplantısı 10 Eylül'e ertelendi

Uzmanlar: Türkiye-Mısır anlaşması Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki bütün tezlerini bitirir
DÜNYA
Uzmanlar: Türkiye-Mısır anlaşması Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki bütün tezlerini bitirir
Abone Ol Google News
CNN hayran kaldı

CNN hayran kaldı

Cağ kebabı ve su böreğini öve öve bitiremediler.
Metro istasyonları kapanıyor

Metro istasyonları kapanıyor

​Ataköy Şirinevler ve Atatürk Havalimanı'nda artık durmayacak.
F-16ların kullandığı TEBER güdüm kitli füze ilk kez SİHAdan atıldı

Karadeniz için heyecanlandıran doğal gaz iddiası.

​Türkiye ile Libya görüşmelere başladı..

​Bakan Koca koronavirüs tablosundaki ağırlaşan bilançoya dikkat çekti.

Korsan zirve

Korsan zirve

MED7 ile Brüksel öncesi korsan zirve düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.