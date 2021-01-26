Ankara ve İzmir'de eş zamanlı FETÖ operasyonları: Kiraladıkları evlerde 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürütüyorlar

Ankara merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde örgütle irtibatlı olduğu belirtilen 19 kişi tespit edildi. Ankara merkezli 13 ilde, 19 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı
İzmir'de, suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faailiyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de olduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı öğrenildi.
- Yakalananlar arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.