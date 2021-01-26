Gündem Ankara ve İzmirde eş zamanlı FETÖ operasyonları Kiraladıkları evlerde FETÖyü yeniden diriltmek amacıyla faaliyet yürütüyorlar
ANKARA

Ankara ve İzmir'de eş zamanlı FETÖ operasyonları: Kiraladıkları evlerde 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürütüyorlar

Ankara ve İzmir'de bugün eş zamanlı FETÖ operasyonları gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İzmir'de ise suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde örgütle irtibatlı olduğu belirtilen 19 kişi tespit edildi. Ankara merkezli 13 ilde, 19 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatı saptanan hakim ve savcılar meslekten çıkarıldı
GÜNDEM
FETÖ ile irtibatı saptanan hakim ve savcılar meslekten çıkarıldı

İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı

İzmir'de, suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faailiyet yürüttükleri saptanan 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de olduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı öğrenildi.

  • Yakalananlar arasında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu bildirildi. Tuncer'in sahte kimlik ile yakalandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Ankara'da FETÖ operasyonu
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu

Eniştesi FETÖ'den terörden arananlar listesinde yer alan İYİ Partili İl Başkanı Türkoğlu FETÖ elebaşı Gülen’i takip etmeye devam ediyor
GÜNDEM
Eniştesi FETÖ'den terörden arananlar listesinde yer alan İYİ Partili İl Başkanı Türkoğlu FETÖ elebaşı Gülen’i takip etmeye devam ediyor
Abone Ol Google News
Doktor Civanım gerçek oldu

'Doktor Civanım' gerçek oldu

​'Şifa dağıtıyorum' diyen çiftçinin evinin önü insan dolu.
Türkiyeninyeni nesil silahı

Türkiye'nin
yeni nesil silahı

​Işık hızında atış yaparak hedefleri imha ediyor.
MHP lideri Bahçeli konuşuyor

MHP lideri Bahçeli konuşuyor

​Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz.

Ankara ve İzmir'de<br>peş peşe FETÖ operasyonu

Ankara ve İzmir'de
peş peşe FETÖ operasyonu

Kiraladıkları evlerde 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürütüyorlar.
Yeni dönem<br>mezar taşları karekod'lu

Yeni dönem
mezar taşları karekod'lu

Ölenin özgeçmişi videosu ve fotoğrafları görüntülenebiliyor.

​Yine CHP yine tecavüz vakası.
Döner skandalı

Döner skandalı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerin ardından 100 kilo et imha edildi.
Sizin yaptığınız<br>boşanmaya neden olur

Sizin yaptığınız
boşanmaya neden olur

​Kumar baskınında yakalanan kişinin tepkisi.
Ortalık savaş<br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilden cansız bedeni çıktı.
Beş ilde<br>FETÖ operasyonu

Beş ilde
FETÖ operasyonu

​Çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Araç içinde<br>ayakları dondu

Araç içinde
ayakları dondu

​Sıcaklık araç içerisinde eksi 35'e kadar düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.