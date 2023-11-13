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Ankara ve Kahire arasında Filistin diplomasisi: Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü. İki Bakanın görüşmesinde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldığı bildirildi.

23:06 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.



#Gazze
#Filistin
#İnsani Yardım
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Mısır Dışişleri Bakanı
#Samih Şukri
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