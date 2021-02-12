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ANKARA

Ankara'da borç cinayeti: Yolda bekleyen yanlış kişiyi öldürdüler

Başkentte başka bir kişiye yönelik silahlı saldırı sırasında yolda bekleyen kişinin isabet eden kurşunla vurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Ankara'da yol kenarında bekleyen kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da yol kenarında bekleyen kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı.

S.K. ve A.Y, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları akrabaları M.K'ye 5 Şubat'ta Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898. Sokak'ta silahla ateş açtı.

  • Bu sırada sokakta bulunan İbrahim Daşçı'nın yaralandığı ve yere yığıldığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Daşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında kiralık motosiklet kullandıkları belirlenen zanlılar, polis tarafından yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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