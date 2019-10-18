Gündem Ankarada Bylock operasyonu 20 kripto FETÖcüye gözaltı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ankara'da Bylock operasyonu: 20 kripto FETÖ'cüye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şüpheli yakalandı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.
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İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanına hakaret eden yolcu Funda Esenç'e para cezası verildi
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanına hakaret eden yolcu Funda Esenç'e para cezası verildi

İstanbul Havalimanı'nda Fatma Funda Esenç adlı yolcunun uçağın rötar yapmasına sinirlenerek yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Havalimanı çalışanı Tuğçe Selvi'ye hakaret eden Funda Esenç'e bin 740 TL ceza verilirken "Çingene" ve "sokak süprüntüsü" lafları hakaret sayılmadı. Avukatı savunmasında Esenç'in "master" yaptığını ve "Aklıevvel birisi bunu kameraya çekti, sosyal medyaya koydu. Bu paylaşım olmasaydı, müşteki belki de olayı görmezden gelecekti" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Tuğçe Selvi göz yaşlarına hakim olamadı.

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