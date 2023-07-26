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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı. İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

09:24 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri de elde edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.



#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#DEAŞ
#operasyon
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