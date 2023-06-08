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Ankara'da DEAŞ operasyonu: Dokuz terörist gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı. 'Yabancı terörist savaşçı' olarak nitelenen zanlılar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

10:45 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Ankara

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.


Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, 1'i aranıyor.


İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.



#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#DEAŞ
#terör
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