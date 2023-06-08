Ankara'da DEAŞ operasyonu: Dokuz terörist gözaltına alındı

Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde yer alan Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılması büyük bir insani felakete yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herson’daki Kakhovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili Putin ve Zelenski ile görüşerek taraflara patlamayı araştırmak için uluslararası komisyon kurulması çağrısı yapmıştı.