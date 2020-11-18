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Gündem Ankarada durağa dalıp 4 kişinin ölümüne neden olan şoföre şaka gibi ceza 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Ankara'da durağa dalıp 4 kişinin ölümüne neden olan şoföre şaka gibi ceza: 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da, kontrolden çıkıp durağa girerek 4 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsünün sürücüsü Baki Ayaz, 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, mütalaasında sanık Ayaz'ın otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla ilgilendiğini, direksiyonu sağ eliyle tutarak ve fren tedbirinde gecikerek, kazaya neden olduğunu ifade etmişti

Haber Merkezi DHA
Durağa dalan şoför, 4 kişinin ölümüne neden olmuştu.
Durağa dalan şoför, 4 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 30 Eylül 2019'da, Baki Ayaz'ın kullandığı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Merkez Camii'nin önünde durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarptı. Kaza nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Ayaz tutuklandı.

Ankara'da özel halk otobüsü durağa daldı: Kazada 4 kişi öldü
GÜNDEM
Ankara'da özel halk otobüsü durağa daldı: Kazada 4 kişi öldü

"Elinde cep telefonu vardı"

Hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan dava açılan Ayaz'ın yargılanması Ankara 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davanın dün görülen karar duruşmasına sanık Ayaz bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Savcı, mütalaasında sanık Ayaz'ın otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla ilgilendiğini, direksiyonu sağ eliyle tutarak ve fren tedbirinde gecikerek, kazaya neden olduğunu ifade etti. Savcı, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mamak'ta halk otobüsü durağa girdi
OYNAT 00:00
Mamak'ta halk otobüsü durağa girdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir Özel Halk Otobüsü, otobüs durağına girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

"Kimse isteyerek böyle bir şey yapmaz"

Savunması sorulan sanık Ayaz ise, "Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben orada ekmeğimi kazanıyordum. Kimse isteyerek böyle bir şey yapmaz. 14 aydır bunun rahatsızlığını vicdanen yaşamaktayım. Olayda mağdur olanlara yönelik elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baki Ayaz'ı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 2 yıl 6 ay ehliyetine el koyup, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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