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ANKARA

Ankara'da özel halk otobüsü durağa daldı: Kazada 4 kişi öldü

Mamak’ta kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi. Kazada ilk belirlemeler göre 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Olayda durakta bekleyen 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Ankara'da kontrolden çıkan bir halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

  • Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 4'ü hayatını kaybetti.

DHA
Ankara'da durağa çarpan otobüs.
  • Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Ankara'da durağa çarpan otobüs.

DHA
Ankara'da durağa çarpan otobüs.

Mamak'ta halk otobüsü durağa girdi
OYNAT 00:00
Mamak'ta halk otobüsü durağa girdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir Özel Halk Otobüsü, otobüs durağına girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.


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