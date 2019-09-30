Ankara'da özel halk otobüsü durağa daldı: Kazada 4 kişi öldü

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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Trump milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post gazetesi için 'Adalet arayışım sürüyor çok geç değil' başlıklı bir makale kaleme aldı. Kaşıkçı'nın kendisine evlenme teklifi ettiğinde, tüm bu yaşananları tahmin etmediğini belirten Cengiz, "BM raporunda, Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunun kimde olduğu açıkça belirtilmesine rağmen hiçbir Avrupa ülkesi, Suudi hükümetini etkileyecek önlemler almadı" eleştirisinde bulundu.