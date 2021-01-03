Ankara’da egzoz faciası: Araç kendiliğinden stop etmiş

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki 3 katlı binada oturan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu, önceki gün saat 16.00 sıralarında arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç ile buluştu. 3 arkadaş, önceki akşam saatlerine doğru binanın altındaki kapalı otoparkına girip, Hüseyin Şahinoğlu’nun 06 KMS 15 plakalı otomobilinde alkol almaya başladı. Saat 08.00 sıralarında binada oturan Şahinoğlu’nun komşusu, otoparka girdiğinde 3 genci otomobilin yanında yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde gençlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Burak Karakoç

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Halil İbrahim Altıntaş

Hüseyin Şahinoğlu

ISINMAK İÇİN OTOMOBİLİ ÇALIŞTIRMIŞLAR

Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Hüseyin Şahinoğlu’nun otomobili ile birlikte 2 otomobilin bulunduğu otoparkta inceleme yapıldı. İki otomobilin de motor kaputlarının açık olduğu belirlendi. Ayrıca Şahinoğlu’nun aracının çalışır vaziyette bırakıldığı ancak bir süre sonra kendiliğinden stop ettiği belirlendi. Şahinoğlu’nun aracında alkol şişeleri de bulundu. İlk inceleme sonunda gençlerin zehirlenme sonucu öldüğü belirlendi. Isınmak için otomobili çalıştırdıkları tahmin edilen Şahinoğlu ve iki arkadaşının, alkol ya da egzozdan çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi.

Otoparktaki iki otomobil detaylı inceleme için kurtarıcılara yüklenerek emniyete götürüldü. Ölen gençlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

1.5 AYLIK VE 2.5 YAŞINDA İKİ ÇOCUĞU VARDI

3 gencin cesedi, incelemenin tamamlanması ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otoparktaki iki otomobil de detaylı inceleme için kurtarıcılara yüklenerek emniyete götürüldü. Öte yandan ölen gençlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden 1.5 aylık ve 2.5 yaşında 2 çocuk babası olan Hüseyin Şahinoğlu’nun (24) aynı binada oturduğu, garajdaki otomobiliyle ilgilenmeyi çok sevdiği öğrenildi.