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Ankara'da Emniyet harekete geçti: Asayiş uygulamasında 359 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20 Temmuz-3 Ağustos'ta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan bin 623 şüpheliden 359'u tutuklandı.

16:53 . 5/08/2023 Cumartesi
AA
Asayiş uygulaması kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi.

Asayiş uygulaması kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi.

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 20 Temmuz-3 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yapıldı.


Uygulama kapsamında, 428 bin 144 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1623 kişi yakalandı. Şüphelilerden 359'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Asayiş uygulamalarında 104 bin 58 araç kontrol edilirken, çalıntı 13 araç bulundu.


Uygulamalarda 211 motosiklet ve 56 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 148 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.


Çok sayıda silah ele geçirildi

Ayrıca, 94 kaçak bandrolsüz sigara, 115 ruhsatsız tabanca, 36 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, bin 482 değişik çapta fişek, 29 belgesiz av tüfeği, 18 kesici delici alet ve belgeli av tüfeği ele geçirildi.


Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı
Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı

Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce arandı. Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katılıdı. Ana arter ve girişlerde, 6 drone ve 3 helikopter destekli uygulamada ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.


#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#asayiş uygulamaları
#Kabahatler Kanunu
#Trafik Kanunu
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