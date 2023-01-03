Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Gündem

Bakanlık pazarlığı başlıyor

CHP’nin önderliğinde 12 Şubat’ta kurulan 6’lı masa, 5 Ocak’ta 10. toplantısını yapacak. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığını hiç konuşmayan ortaklar, bu toplantıda aday öncesinde ötelediği konuları ajandasına alacak. Partilere göre bakanlık paylaşımı, cumhurbaşkanının yol haritası, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı gibi konular konuşulacak ancak bildiriye yansımayacak.