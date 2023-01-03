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ANKARA

Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Ankarada FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Yapıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan Ankara'daki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce operasyon başlatıldı.

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