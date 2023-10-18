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Ankara'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

09:16 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.


Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.



Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını tebrik ederek, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.



#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#ByLock kullanıcısı
#FETÖ
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