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Ankara'da FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara'da FETÖ üyeliğinden hakkında hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, adresine düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Semih Bozkuş
22:40 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankara'da FETÖ operasyonu (Arşiv)

Ankara'da FETÖ operasyonu (Arşiv)

Ankara'da FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Başkentte FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.T'nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan H.T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



#FETÖ
#Ankara
#Operasyon
#Eski Emniyet Müdürü
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