Ankara'da FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında mahkum olduktan sonra vekil seçilen Can Atalay için hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin kararına, 'Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmedip karara imza atan 9 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Vatandaşlar ve siyasiler, aralarında AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya'nın da yer aldığı isimlerin bu kararının 'krize sebep olduğunu' vurguladı. AYM'nin 'ihlal' kararı, "FETÖ ve PKK'ya kapı açtılar" şeklinde yorumlandı.