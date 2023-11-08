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İstanbul’da 13 FETÖ firarisi yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 firari yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

09:36 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:18 - 8/11/2023 Çarşamba
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Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 27 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında çalışma yürüttü.


13 zanlı tutuklandı

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




#FETÖ
#PDY
#terör
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