İstanbul’da 13 FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ’nün kimlere hizmet ettiği bir kez daha ortaya çıktı. İslami değerleri istismar ederek sinsi ihanet organizasyonu kuran FETÖ’cüler, 7 Ekim’den bu yana kadın, çocuk demeden Gazze’deki Müslümanları katleden İsrail’e ait okul ve şirketlere destek ve dayanışma ziyaretlerinde bulunuyor.