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Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün sık sık ev değiştirerek ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenlendi. Saklandıkları yerde tespit edilen kamu görevinden ihraç edilmiş FETÖ/PDY mensubu 16 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.

09:32 . 21/09/2023 Perşembe
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.


Kamudan ihraç edilen 16 şüpheli tespit edildi

Şüphelilerin haklarında yürütülen soruşturma/kovuşturma kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirdikleri belirlendi. ‘Gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen daha öncesinde kamu görevinden ihraç edilmiş olan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği belirtildi.




#FETÖ
#gaybubet evleri
#emniyet
#adliye
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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