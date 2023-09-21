Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin haklarında yürütülen soruşturma/kovuşturma kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirdikleri belirlendi. ‘Gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen daha öncesinde kamu görevinden ihraç edilmiş olan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.