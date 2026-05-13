Ankara’da icra ihaleleri soruşturması: 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İcra ve İflas Daireleri Denetim ve Soruşturma Bürosunca yapılan tespitler ve şikayet başvuruları üzerine şüpheliler B.K. ve C.L.S'nin, bazı icra dosyaları ve bu dosyalar kapsamında yapılan ihaleler ile sulh hukuk mahkemeleri tarafından düzenlenen bazı ihalelerin tarafı olmadıkları halde ihalelere itiraz ederek ihalenin feshi davası açtıkları ve ihalelerin karşı tarafını mağdur ederek haksız menfaat temin ettikleri belirlendi.