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ANKARA

Ankara'da kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet yapılanması"na yönelik soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
FETÖ'nün &quot;emniyet yapılanması&quot;na yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı.
FETÖ'nün "emniyet yapılanması"na yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları tespit edilen, haklarında ifade ve teşhis tutanağı bulunan ve HTS analiz çalışmaları sonucunda ByLock kullandıkları belirlenen örgütün emniyet yapılanması içerisindeki 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, daha önce kamu görevinden çıkarılan şüphelilerden 1'inin 1. sınıf, 2'sinin 3. sınıf emniyet müdürü, 2'sinin emniyet amiri, 3'ünün komiser, 5'inin komiser yardımcısı, 12'sinin ise polis memuru olduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların 8 ilde devam ettiği belirtildi.

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