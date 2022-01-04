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ANKARA

Ankara'da mahrem imam operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 55'i yakalandı

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen 99 şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Ankarada mahrem imam operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 55i yakalandı
Jandarma’daki FETÖ yapılanmasına operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen; 65’i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Düzenlenen operasyon neticesinde 55 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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