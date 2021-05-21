Gündem Ankarada peş peşe FETÖ operasyonu 167 gözaltı kararı
POLİTİKA

Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonu: 167 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli, adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Ankarada peş peşe FETÖ operasyonu: 167 gözaltı kararı
Arşiv

Ankara merkezli 24 ilde yapılan operasyonlarda ‘mahrem hizmetleri’ olarak adlandırılan yapının içinde yer aldıkları tespit edilen ve daha önceden görevden uzaklaştırılmış 17 kişilik 1. sınıf Emniyet Müdürü, 2’si yüzbaşı, 5’i üsteğmen, 43’ü astsubay olmak üzere 67 şüpheli hakkın gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden, HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları ’mahrem imamlarla’ çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan (3’ü A4, 14’ü A5 Kod), bu şekilde silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmış 17, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş/görevden uzaklaştırılmış 2’si yüzbaşı, 5’i üsteğmen, 43’ü astsubay olmak üzere 50, toplam 67 şüphelinin, Ankara merkezli 24 ilde, 21.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin 46’sı kalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

  • Yine Ankara merkezli diğer bir operasyonda FETÖ'nün Adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyet kurdukları tespit edilen 60 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli mahrem imam hakkında 21.05.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 532 kişi hakkında gözaltı kararı var
GÜNDEM
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 532 kişi hakkında gözaltı kararı var

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 kişi için yakalama kararı
GÜNDEM
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 kişi için yakalama kararı

FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM
FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

Abone Ol Google News
Sahil Rüzgarı Operasyonu başladı

'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başladı

​8 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
500 bin çift1 Haziranı bekliyor!

500 bin çift
1 Haziran'ı bekliyor!

​Müjdeli haber gelirse tarih kapma yarışı başlayacak.
Köfteci Yusuf’u böyle tehdit ettiler

Zorla et entegre tesisi satmaya çalışan Erhan Kılıç'ın, Sedat Peker'le bağlantısı ortaya çıktı.

Kripto Faruk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı.

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

AP ​ucuz ve gülünç tehditlere boyun eğdi.
Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

Katliamlara karşı atılabilecek adımlardan biri de Kürecik Üssü.

​Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak.
Biri ağır<br>iki bekçi yaralandı

Biri ağır
iki bekçi yaralandı

​Polisten kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı.
Gazze'de<br>ateşkes başladı

Gazze'de
ateşkes başladı

​İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma yürürlükte.
Suç örgütüne<br>şafak operasyonu

Suç örgütüne
şafak operasyonu

​Özel harekat timleri evlere tek tek baskın düzenledi.
İsrail'e destek <br>vurgusunu yineledi

İsrail'e destek
vurgusunu yineledi

​ABD Başkanı Biden'dan ateşkes açıklaması.
BM'ye çağrı

BM'ye çağrı

'​Filistinliler için uluslararası bir koruma mekanizması kurmalıyız.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.